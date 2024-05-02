Fenerbahçe'de Cengiz Ünder boş durmadı

Fenerbahçe'de form düşüklüğü nedeniyle eleştirilen milli oyuncu Cengiz Ünder, 3 günlük arada İsmail Kartal'ın gözüne girmek için çok çalıştı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder boş durmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2024 14:14
Fenerbahçe'de performansı eleştirilen Cengiz Ünder, 3 günlük tatilde çalışmalarını sürdürdü.

Yıldız futbolcu, takıma verilen 3 günlük izine rağmen Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenmanlar yaptı.

Tecrübeli futbolcunun bu süreçte kondisyon ve dayanıklık çalışmaları yaptığı öğrenildi.

BU SEZON NE YAPTI?

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery