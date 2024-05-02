Fenerbahçe'de Cengiz Ünder boş durmadı

Fenerbahçe'de performansı eleştirilen Cengiz Ünder, 3 günlük tatilde çalışmalarını sürdürdü.
Yıldız futbolcu, takıma verilen 3 günlük izine rağmen Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenmanlar yaptı.
Tecrübeli futbolcunun bu süreçte kondisyon ve dayanıklık çalışmaları yaptığı öğrenildi.
BU SEZON NE YAPTI?
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.
Yıldız futbolcu, takıma verilen 3 günlük izine rağmen Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenmanlar yaptı.
Tecrübeli futbolcunun bu süreçte kondisyon ve dayanıklık çalışmaları yaptığı öğrenildi.
BU SEZON NE YAPTI?
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.