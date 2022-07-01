Fenerbahçe'de geçen sezon fazla şans bulamayan isimlerden Burak Kapacak ilk etap kamp çalışmalarında Teknik Direktör Jorge Jesus'un en beğendiği isimler arasında yer aldı.Jesus, Nazım Sangare'nin uzun süreli sakatlığı sonrası sağ bekte oluşan sıkıntıyı Burak ile çözmeyi amaçlıyor. Bu bölge Osayi Samuel ve Burak'a emanet edilecek.Bursaspor'dan geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen genç oyuncunun ofansif karakteri ve oyunu çift yönlü oynaması hazırlık maçlarında öne çıkmasında etkili oldu. Burak çalışmalardaki performansıyla Osayi Samuel'e ciddi bir alternatif olabileceğini göstererek, teknik heyetin gözüne girdi.