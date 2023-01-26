Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde bonservisi alınan Bruma ise kiralık olarak takmdan ayrılıyor. Portekizli futbolcunun yeni adresi netlik kazandı.Sezon başı yapılan Bruma transferi hayal kırıklığı oluşturdu. Büyük ümitlerle alınan futbolcu, ligin ilk yarısında listeye dahil edilmedi ve forma giyemedi. Zorunlu satın alma opsiyonu da bu transfer döneminde kullanıldı.Futbolcu, kiralık olarak bir takıma gidecek, bu sayede tekrar futbola dönecek. Bruma'nın Karagümrük'e kiralık gitmesi beklenirken, bu şekilde bonservisiyle satılabilecek.