Fenerbahçe'de Bruma kiralık gidiyor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde bonservisini aldığı Bruma, Fatih Karagümrük'e kiralanacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Bruma kiralık gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2023 14:30
Bruma
Bruma
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde bonservisi alınan Bruma ise kiralık olarak takmdan ayrılıyor. Portekizli futbolcunun yeni adresi netlik kazandı.

Sezon başı yapılan Bruma transferi hayal kırıklığı oluşturdu. Büyük ümitlerle alınan futbolcu, ligin ilk yarısında listeye dahil edilmedi ve forma giyemedi. Zorunlu satın alma opsiyonu da bu transfer döneminde kullanıldı.

Futbolcu, kiralık olarak bir takıma gidecek, bu sayede tekrar futbola dönecek. Bruma'nın Karagümrük'e kiralık gitmesi beklenirken, bu şekilde bonservisiyle satılabilecek. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ