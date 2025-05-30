Fenerbahçe'de bir veda daha: Dusan Tadic!

Fenerbahçe, deneyimli golcü Edin Dzeko ile yollarını ayırdı. Aynı dönemde takıma katılan Dusan Tadic de 2 saat sonra resmen ayrıldı.
TEŞEKKÜR EDİLDİ
Sarı-lacivertli kulüp, Sırp yıldız ile yollarını ayırdı. Yıldız oyuncuya Samandıra'da plaket verildi ve teşekkür edildi.
SABAH ÜLKESİNE DÖNÜYOR
Dusan Tadic, cumartesi sabah İstanbul'dan ayrılmayı planlıyor.
TEŞEKKÜR EDİLDİ
Sarı-lacivertli kulüp, Sırp yıldız ile yollarını ayırdı. Yıldız oyuncuya Samandıra'da plaket verildi ve teşekkür edildi.
SABAH ÜLKESİNE DÖNÜYOR
Dusan Tadic, cumartesi sabah İstanbul'dan ayrılmayı planlıyor.
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