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Fenerbahçe'de bir veda daha: Dusan Tadic!

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor. Edin Dzeko ile yolların ayrılmasının ardından, sarı-lacivertli ekipte Dusan Tadic'in de takımdan ayrıldığı resmen açıklandı.

calendar 30 Mayıs 2025 19:49 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2025 20:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de bir veda daha: Dusan Tadic!
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Fenerbahçe, deneyimli golcü Edin Dzeko ile yollarını ayırdı. Aynı dönemde takıma katılan Dusan Tadic de 2 saat sonra resmen ayrıldı.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Sarı-lacivertli kulüp, Sırp yıldız ile yollarını ayırdı. Yıldız oyuncuya Samandıra'da plaket verildi ve teşekkür edildi.

SABAH ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Dusan Tadic, cumartesi sabah İstanbul'dan ayrılmayı planlıyor.

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