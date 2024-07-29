Fenerbahçe'de Berge için heyecanlı bekleyiş

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de gündem Sander Berge.... Burnleyli futbolcuyu bir numaralı hedef olarak belirleyen yönetim, 26 yaşındaki Norveçli orta sahayı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Berge için heyecanlı bekleyiş
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29 Temmuz 2024 10:01
Fenerbahçe, Burnley'de forma giyen Norveçli orta saha oyuncusu Sander Berge'yi kadrosuna katmak için resmi teklifte bulundu.

YANIT BEKLENİYOR

Sarı-Lacivertliler, Premier Lig'de uzun pas isabet oranında Rodri'nin ardından en yüksek başarıya sahip olan ve Burnley'nin Championship'e düşmesi sonrası takımdan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki oyuncunun transferi için yanıt bekliyor.

MOURINHO'NUN LİSTESİNİN BAŞINDA

Teknik direktör Jose Mourinho, Berge'yi orta sahayı güçlendirmek için istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesinin başında yer alan Sander Berge, geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.



RODRI İLE BERABER EN İYİSİ

Burnley'nin Championship'e düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Berge, Premier Lig'de gösterdiği istatistiklerle öne çıktı. Norveçli oyuncu, geçen sezon Manchester City'nin yıldızı Rodri'den sonra uzun pas isabet oranı en yüksek oyuncu oldu. Ayrıca, hava topu ve sahipsiz top kazanma verilerinde de üst sıralarda yer aldı. Geçen sezon 40 maçta forma giyen ve 2 gol, 2 asistle oynayan Berge, istikrarlı performansıyla göz doldurdu.

FİZİKLİ OLMASI TERCİH SEBEBİ

Mourinho, orta sahayı daha da güçlendirmek için Berge gibi fizikli bir oyuncunun transfer edilmesini istiyor. Burnley'li futbolcuyu bir numaralı hedef olarak belirleyen yönetim, 26 yaşındaki Norveçli orta sahayı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.  

 
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