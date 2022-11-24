Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan flaş "dernekler" kararı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp ile ilişkisi bulunan derneklere "Resmi Fenerbahçe Derneği" hüviyeti kazandırmaya hazırlanıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan flaş 'dernekler' kararı
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24 Kasım 2022 13:22
Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığındaki yönetim, dernekleri kurumsal bir yapıya kavuşturmak adına akreditasyon uygulaması başlatıyor.

Belirtilen maddeleri 15 Aralık'a kadar yerine getirenlere "Resmi Fenerbahçe Derneği" belgesi verilecek. Ayrıca dernekler, belirlenecek çatı derneklerin bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek.

Başkan Ali Koç, dernekler arasında tek bir kurumsal yapıya ihtiyaçları olduğunu ifade etmişti.

Akreditasyon şartları arasında, dernek yönetimlerinin en az yüzde 50'sinin Fenerbahçe kongre üyesi olması, dernek logosunun kulüp tarafından onaylanması, derneğin merkez bürosunun olması ve aktif faaliyet göstermesi gibi maddeler yer alıyor. Ayrıca dernekler yılda 2 kez denetlenecek.



 
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