29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
0-023'
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-2
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
0-023'
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
0-124'
29 Ağustos
Elche-Levante
2-061'
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
3-2
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
0-07'
29 Ağustos
Lens-Brest
0-09'
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
3-0DA

Fenerbahçe'de ayrılık yükleniyor: Diego Carlos

Serie A ekibi Como'nun, Fenerbahçe'den Diego Carlos'u kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu öne sürüldü.

calendar 29 Ağustos 2025 20:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de ayrılık yükleniyor: Diego Carlos
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, kadrodan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aston Villa'dan transfer edilen Diego Carlos, yeni sezon planlamasında yer almadı. Sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı savunmacı, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA TAMAMLANMA AŞAMASINDA

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Serie A temsilcisi Como, Fenerbahçe'den Diego Carlos'u kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.


SON DETAY BEKLENİYOR

Haberde, kiralık transfer için tarafların anlaşmaya vardığı, Fenerbahçe'nin resmi onayının ardından oyuncunun İtalya'ya gideceği ifade edildi.

2028 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sarı-lacivertli formayı yalnızca 5 maçta giyen 32 yaşındaki stoperin, Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 5 0 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 7 1 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.