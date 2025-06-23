Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı: 2 isme talip!

Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları kadar, ayrılık ihtimalleri de gündemi meşgul ediyor



FRED'E EVERTON ISRARI



Premier Lig temsilcisi Everton, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred'i kadrosuna katmak istiyor. İngiliz kulübünün teknik direktörü David Moyes'un, 31 yaşındaki oyuncuyu yeni sezonda orta sahada kilit rol üstlenecek isimlerden biri olarak düşündüğü öne sürüldü.

Fenerbahçe cephesi ise kolay kolay Fred'den vazgeçmeyi düşünmüyor. Jose Mourinho'nun da takımda tutmak istediği deneyimli futbolcu içi yönetimin beklentisinin en az 20 milyon Euro olduğu belirtildiMilli futbolcu İsmail Yüksek'in de yeni sezon planlamasında belirsizlik sürüyor. Daha fazla forma şansı bulmak isteyen 25 yaşındaki oyuncunun, Jose Mourinho ile birebir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.Durumun değişmemesi halinde ayrılığa sıcak bakan İsmail için Fransa'dan Marsilya'nın ve Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk'in devrede olduğu öne sürüldü.