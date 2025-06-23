23 Haziran
Seattle-PSG
22:00
23 Haziran
Atletico Madrid-Botafogo RJ
22:00
24 Haziran
Inter Miami CF-Palmeiras
04:00
24 Haziran
FC Porto-Al Ahly SC
04:00
23 Haziran
Mjoendalen-Skeid
20:00
23 Haziran
Bohemian FC-Shamrock
21:45
23 Haziran
Cork City-Drogheda Utd
21:45
23 Haziran
Sligo Rovers-Galway United FC
21:45
23 Haziran
Waterford FC-Shelbourne
21:45
23 Haziran
St. Patrick's Athletic-Derry City
21:45
23 Haziran
PK-35-SJK Akatemia
18:30
23 Haziran
Treaty United-Wexford FC
21:45
23 Haziran
Longford Town-Athlone Town
21:45
23 Haziran
Finn Harps-Dundalk
21:45
23 Haziran
Cobh Ramblers-Kerry FC
21:45
23 Haziran
GIF Sundsvall-Trelleborgs FF
20:00

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı: 2 isme talip!

Fenerbahçe'de Fred ve İsmail Yüksek'in takımdan ayrılma ihtimali gündeme gelirken, iki oyuncuya da Avrupa'dan teklifler geldi.

calendar 23 Haziran 2025 09:54
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı: 2 isme talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları kadar, ayrılık ihtimalleri de gündemi meşgul ediyor

FRED'E EVERTON ISRARI 

Premier Lig temsilcisi Everton, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred'i kadrosuna katmak istiyor. İngiliz kulübünün teknik direktörü David Moyes'un, 31 yaşındaki oyuncuyu yeni sezonda orta sahada kilit rol üstlenecek isimlerden biri olarak düşündüğü öne sürüldü.



Fenerbahçe cephesi ise kolay kolay Fred'den vazgeçmeyi düşünmüyor. Jose Mourinho'nun da takımda tutmak istediği deneyimli futbolcu içi yönetimin beklentisinin en az 20 milyon Euro olduğu belirtildi

İSMAİL YÜKSEK AYRILIĞA YAKIN

Milli futbolcu İsmail Yüksek'in de yeni sezon planlamasında belirsizlik sürüyor. Daha fazla forma şansı bulmak isteyen 25 yaşındaki oyuncunun, Jose Mourinho ile birebir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

Durumun değişmemesi halinde ayrılığa sıcak bakan İsmail için Fransa'dan Marsilya'nın ve Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk'in devrede olduğu öne sürüldü. 


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.