Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali!

Fenerbahçe Yönetimi, Arjantinli futbolcu Jose Sosa ve stoper Serdar Aziz'in geleceği için karar verecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2021 10:20
Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler arasında yer alan Jose Sosa ve Serdar Aziz için karar verilecek.

Yönetim, takımın iki tecrübeli oyuncusuyla ilgili kararını lig bittikten sonra vermeyi planlıyor. 36 yaşındaki Sosa ile yolların ayrılma ihtimali şu an için daha yüksek görünüyor. Arjantinli yıldız da ülkesine dönüp, Estudiantes formasıyla futbolu bırakmayı planlıyor.

Serdar Aziz'in geleceği ise sergileyeceği performansa bağlı. Serdar'ın olumlu yönleri; yükselen formuyla yeniden Milli Takım'a seçilmesi ve yabancı sayısının daha da düşecek olması. Dezavantajı ise sık sık sakatlanması.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.