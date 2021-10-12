Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler arasında yer alan Jose Sosa ve Serdar Aziz için karar verilecek.



Yönetim, takımın iki tecrübeli oyuncusuyla ilgili kararını lig bittikten sonra vermeyi planlıyor. 36 yaşındaki Sosa ile yolların ayrılma ihtimali şu an için daha yüksek görünüyor. Arjantinli yıldız da ülkesine dönüp, Estudiantes formasıyla futbolu bırakmayı planlıyor.



Serdar Aziz'in geleceği ise sergileyeceği performansa bağlı. Serdar'ın olumlu yönleri; yükselen formuyla yeniden Milli Takım'a seçilmesi ve yabancı sayısının daha da düşecek olması. Dezavantajı ise sık sık sakatlanması.



