Fenerbahçe'de ayrılık durdu: Dominik Livakovic

MAAŞTA ANLAŞAMADILAR

A Spor'un haberine göre, Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo'nun, Nottingham Forest'ın birinci kalecisi durumunda yer alan Matz Sels ile sezon boyunca rekabet edebilecek bir kaleci istediği belirtilmiş, Santo'nun Livakovic'in transfer edilerek iyi bir alternatife sahip olmak istediği aktarılmıştı.



FENERBAHÇE KARİYERİ VE PERFORMANSI



2023 yılında 6 milyon 650 bin Euro bedelle Dinamo Zagreb'ten kadroya katılan Dominik Livakovic, Fenerbahçe formasını 72 kez giydi. Transfermarkt verilerine göre 9 milyon Euro değeri bulunan Livakovic'in sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.



