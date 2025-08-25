25 Ağustos
Fenerbahçe'de ayrılık durdu: Dominik Livakovic

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Dominik Livakovic için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Ancak Livakovic ile maaş konusunda anlaşılamayınca transfer durdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan beklenmeyen bir hamle geldi.

İngiliz ekibi, Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic için resmi teklif yaptı.

MAAŞTA ANLAŞAMADILAR

Ancak bu transfer, Hırvat kaleci ve Nottingham Forest arasındaki maaş pazarlığının olumsuz sonuçlanmasıyla iptal oldu.

A Spor'un haberine göre, Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo'nun, Nottingham Forest'ın birinci kalecisi durumunda yer alan Matz Sels ile sezon boyunca rekabet edebilecek bir kaleci istediği belirtilmiş, Santo'nun Livakovic'in transfer edilerek iyi bir alternatife sahip olmak istediği aktarılmıştı.

FENERBAHÇE KARİYERİ VE PERFORMANSI
 2023 yılında 6 milyon 650 bin Euro bedelle Dinamo Zagreb'ten kadroya katılan Dominik Livakovic, Fenerbahçe formasını 72 kez giydi. Transfermarkt verilerine göre 9 milyon Euro değeri bulunan Livakovic'in sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

