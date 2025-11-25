24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
3-4
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
0-0
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
3-0
24 Kasım
M. United-Everton
0-1
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
2-1
24 Kasım
Torino-Como
1-5
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
2-2
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Fenerbahçe'de Asensio fırtınası: Kendi rekorunu kırdı

Son olarak Rize'de geri dönüşün mimarı olan İspanyol yıldız Marco Asensio, 2013'te başlayan profesyonel kariyerinde zirve noktayı bu sezon yaşadı. Asensio ilk 13 hafta itibariyle ligde ilk kez 6 gole ulaştı.

calendar 25 Kasım 2025 08:19
Haber: Takvim, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Asensio fırtınası: Kendi rekorunu kırdı
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun son haftalarda gösterdiği etkili performans rakamlara da yansımış durumda.

Yıldız futbolcunun son 13 sezondaki 13 haftalık lig performanslarına bakıldığında en yüksek gol attığı sezonu Fenerbahçe'de yaşadığı görülüyor. 13 haftada 6 gol kaydeden yıldız oyuncu daha önce en yüksek gol sayısına ulaştığı sezonu 2017- 18'de Real Madrid formasıyla geçirmiş ve 4 gol kaydetmişti.

TOPLAMDA 8 GOLE KATKI


Bu sezon ligde attığı 6 golün yanı sıra 2 de asiste imza atan Asensio toplamda 8 gole katkıda bulunarak bu periyotta en çok skora katkı yaptığı 2. sezonu geçirdi. Yıldız oyunda daha 2014-15'te 2. Lig'de Mallorca forması giyerken 3 gol, 6 asistlik performansla 9 gole katkıda bulunmuştu.



DERBİNİN EN BÜYÜK SİLAHI

Tedesco'nun vazgeçilmezlerinden biri olan 29 yaşındaki 10 numara Galatasaray derbisinde de takımının en önemli gol silahı olacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
