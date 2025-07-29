Fenerbahçe'de Amrabat bilmecesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, gelen oyuncular olduğu kadar gitmesi beklenen oyuncular da var. Yönetimin elinden çıkarmak için mesai harcadığı futbolculardan biri de Sofyan Amrabat.
MAAŞI BÜYÜK PROBLEM
Kadroda düşünülmeyen Sofyan Amrabat'a talipler çıksa da yüksek maaşı sebebiyle ayrılık gerçekleşmiyor. Fenerbahçe'de 5 milyon Euro kazanan Amrabat'ın talipleri var ama kazandığı paraya yaklaşan yok.
Atalanta ve Juventus'un listesinde olan Faslı oyuncu için şu ana kadar verilen en yüksek rakam 2.2 milyon Euro.
ALDIĞI PARAYA VERECEK
Sarı-lacivertli yönetim ise 15 milyon Euro maliyetle bünyesine kattığı oyuncuyu 15 milyon Euro'ya vermeye hazır ama Amrabat Fenerbahçe'deki rakamdan vazgeçmek istemiyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
28 yaşındaki Faslı orta saha, Fenerbahçe formasını 39 kez giydi ve 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
MAAŞI BÜYÜK PROBLEM
Kadroda düşünülmeyen Sofyan Amrabat'a talipler çıksa da yüksek maaşı sebebiyle ayrılık gerçekleşmiyor. Fenerbahçe'de 5 milyon Euro kazanan Amrabat'ın talipleri var ama kazandığı paraya yaklaşan yok.
Atalanta ve Juventus'un listesinde olan Faslı oyuncu için şu ana kadar verilen en yüksek rakam 2.2 milyon Euro.
ALDIĞI PARAYA VERECEK
Sarı-lacivertli yönetim ise 15 milyon Euro maliyetle bünyesine kattığı oyuncuyu 15 milyon Euro'ya vermeye hazır ama Amrabat Fenerbahçe'deki rakamdan vazgeçmek istemiyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
28 yaşındaki Faslı orta saha, Fenerbahçe formasını 39 kez giydi ve 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.