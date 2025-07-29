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Fenerbahçe'de Amrabat bilmecesi

Fenerbahçe, Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile yollarını ayırmak istiyor.

calendar 29 Temmuz 2025 11:30 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 11:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Amrabat bilmecesi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, gelen oyuncular olduğu kadar gitmesi beklenen oyuncular da var. Yönetimin elinden çıkarmak için mesai harcadığı futbolculardan biri de Sofyan Amrabat.

MAAŞI BÜYÜK PROBLEM

Kadroda düşünülmeyen Sofyan Amrabat'a talipler çıksa da yüksek maaşı sebebiyle ayrılık gerçekleşmiyor. Fenerbahçe'de 5 milyon Euro kazanan Amrabat'ın talipleri var ama kazandığı paraya yaklaşan yok.


Atalanta ve Juventus'un listesinde olan Faslı oyuncu için şu ana kadar verilen en yüksek rakam 2.2 milyon Euro.

ALDIĞI PARAYA VERECEK

Sarı-lacivertli yönetim ise 15 milyon Euro maliyetle bünyesine kattığı oyuncuyu 15 milyon Euro'ya vermeye hazır ama Amrabat Fenerbahçe'deki rakamdan vazgeçmek istemiyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

28 yaşındaki Faslı orta saha, Fenerbahçe formasını 39 kez giydi ve 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.


 
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