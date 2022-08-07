Fenerbahçe'de alternatif plan: Becao

Fenerbahçe'de her ne kadar takımda kalması istense de Attila Szalai'nin gidişine yönelik hazırlıklar yapılıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de alternatif plan: Becao
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07 Ağustos 2022 11:39
Fenerbahçe, Attila Szalai'nin ayrılması ihtimaline karşılık tedbirini aldı. Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde olan Macar stoperin alternatifini buldu.

Sarı-lacivertliler, Udinese forması giyen Brezilyalı Rodrigo Becao'yu gündemine aldı. Yönetim, 26 yaşındaki futbolcunun kulübü Udinese ile temasa geçip transfer için şartlarını sordu.

Fenerbahçe'nin, İtalyan ekibinin ilgilendiği Kongolu stoper Tisserand artı bir miktar parayla transferi gerçekleştirebileceği öğrenildi. Becao, geçen sezon Udinese formasıyla 36 maçta forma giydi, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.



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