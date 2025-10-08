Fenerbahçe'de 8 haftada 8 farklı golcü!

Fenerbahçe'de ligde 8 haftada 8 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı.



En-Nesyri 4 kez ile en golcü isim olurken onu Talisca (2) takip etti.



Faslı oyuncunun bir golü de Avrupa maçlarında geldi, böylece 14 resmi karşılaşmada 5 gol 1 asistlik katkı sağladı



En-Nesyri geçtiğimiz sezon ligin ilk 8 haftasında ikinci yarılarda tercih edilirken sadece 1 gol atmıştı. Sezonu ise 52 resmi karşılaşmada 30 gol 7 asistle tamamlamıştı.



