Fenerbahçe'de 25 milyon euroluk Amrabat planı!

Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat ile yola devam kararı aldığı belirtilmişti. Öte yandan Faslı yıldızın satın alma opsiyonu bedeli de ortaya çıktı.



Fenerbahçe'nin sezon başında satın alma opsiyonuyla Fiorentina'dan kiraladığı Sofyan Amrabat, Mourinho'nun kilit parçalarından biri haline geldi.



Gerek 6 numara gerekse stoper bölgesinde gösterdiği performansla Mourinho'nun elini kuvvetlendiren Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'den karar çıktığı öne sürüldü.



FENERBAHÇE, OPSİYONU KULLANMA KARARI ALDI



Türkiye Gazetesi'nin geçtiği habere göre Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın opsiyonunu kullanma kararı aldı.



SATIN ALMA OPSİYONU 13 MİLYON EURO



Haberde Sofyan Amrabat'ın satın alma opsiyonunun 13 milyon euro olduğu belirtildi.



Fenerbahçe'nin, Al-Ahli'nin hedefinde olan Amrabat'ın tapusunu alıp oyuncuyu en az 25 milyon euroya satmayı planladığı aktarıldı.



PERFORMANSI



Bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkıp 2472 dakika süre alan Sofyan Amrabat 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.







