Fenerbahçe'de 15 yıl sonra aynı hedef!

Fenerbahçe 2008'de Şampiyonlar Ligi son 16 turunda saf dışı bıraktığı Sevilla ile bu kez Avrupa Ligi son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Sarı-Kanarya'da hedef 15 yıl önceki durumu tekrarlamak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 15 yıl sonra aynı hedef!
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09 Mart 2023 12:26
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu bugün başlıyor... Temsilcimiz Fenerbahçe de ilk maçında İspanyol ekibi Sevilla'ya konuk olacak. Roman Sanchez Pizjuan Stadı'ndaki mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Hedef; rövanş öncesinde Sevilla'dan avantajlı bir skorla dönmek.

Sarı-Lacivertliler'de sakatlığı devam eden Luan Peres bu maçta takımdaki yerini alamayacak. Michy Batshuayi'nin durumu ise bugün netleşecek. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın ise şans verilmesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

Avrupa Kupaları'nda 253.maçına çıkacak olan Sarı Kanarya, geride kalan 252 mücadelenin 94'ünü kazanırken, 103'ünü ise kaybetti. 55 maç da beraberlikle sonuçlandı. Rakip ağları 190 kez havalandıran Sarı-Lacivertliler, kendi kalesinde ise 169 gol gördü.

F.Bahçe, Sevilla ile 2008'de Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda eşleşmiş, Sarı-Lacivertliler, İspanyol rakibini penaltılarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Fenerbahçe, 15 yıl önceki durumu şimdi de UEFA Avrupa Ligi'nde yaşamak istiyor. 

 

 

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