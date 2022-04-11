Fenerbahçe bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı

Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek bu sezon ligde ilk kez üst üste 4. galibiyetini elde etti.



Ligdeki ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda da tekrarlamıştı.



Son olarak 25, 26 ve 27. haftalarda üst üste 3 galibiyet alan Fenerbahçe, 4. karşılaşmasında Trabzonspor ile berabere kalmış ve 4 maçlık seriyi hanesine yazdıramamıştı.



Fenerbahçe, Trabzonspor maçından sonra sırasıyla Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor'u yenerek Galatasaray maçına çıkmıştı.



Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı da yenerek ilk kez 4 maçlık galibiyet serisine ulaşmayı başardı.



Ligde son 8 maçta 7 galibiyet



Fenerbahçe, Süper Lig'de son maçlarda sergilediği etkili performansı Galatasaray karşısında da sürdürdü.



Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 8 müsabakada 7. galibiyetini alırken, 1 kez de berabere kaldı ve 22 puan topladı.





İLGİLİ VİDEO