Fenerbahçe; Belçika'da hata yapmadı, son 16 biletini kaptı

Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu play-off'unda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi.Lotto Park'ta oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 4. dakikada Youssef En-Nesyri ve 63. dakikada Yusuf Akçiçek kaydetti.Anderlecht'in gollerini ise 19 ve 55. dakikalarda Luis Vasquez kaydetti.Maçın 7. dakikasında tribünlerde yaşanan gerginlik sebebiyle oyun 20 dakikalığına durdu.Bu sonuçla birlikte ilk maçta rakibini 3-0 mağlup eden Fenerbahçe toplamda 5-2'lik skorla adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi Olympiakos veya Rangers olacak.UEFA Avrupa Ligi play-off turu 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2'si zorunlu 5 değişikliğe gitti.Portekizli teknik adam, Anderlecht Stadı'ndaki karşılaşmada Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görev verdiği Levent Mercan ve Oğuz Aydın'ı UEFA listesinde bulunmamaları nedeniyle oynatamazken Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür ve Anderson Talisca'yı, yedek soyundurdu.62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Filip Kostic ve Edin Dzeko'yu ilk 11'de değerlendirdi.Dünyaca ünlü teknik direktör, Anderlecht karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendirirken üçlü savunmasını Milan Skriniar, Sofyan Amrabat ve Yusuf Akçiçek'ten oluşturdu. Kenarlarda Bright Osayi-Samuel ile Filip Kostic görev verirken orta alanda Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski tecrih etti. Dusan Tadic, serbest oyuncu pozisyonunda, gol yollarında ise Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri'ye güvendi.Fenerbahçe'de, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Yiğit Ekiz, Şükür Toğrak ve Anderson Talisca ise yedek soyundu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht karşısında rotasyona gitmedi.Deneyimli teknik adam, ilk maçta alınan 3-0'lık skora rağmen elindeki oyunculardan daha fazla forma şansı bulanları sahaya sürdü.Fenerbahçe, Anderlecht müsabakasından 4 gün sonra Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku ile gribal enfeksiyon geçiren Allan Saint-Maximin kadroda yer almadı.Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic de önemli maçta forma giyemedi.Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, sakatlığına rağmen Anderlecht müsabakasına yedekler arasında başladı.25 yaşındaki oyuncunun, bacak arka adalesinde ağrı olduğu öğrenildi.Fenerbahçe, Anderlecht karşısında altyapıdan 3 ismi kadroya dahil etti.Sarı-lacivertlilerde 18 yaşındaki oyunculardan kaleci Engin Can Biterge, kanat Yiğit Ekiz ve orta saha Şükür Toğrak forma şansı bekledi.Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Anderlecht deplasmanında yalnız bırakmadı.Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinden maça gelen taraftarlar, karşılaşma öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.Maçın 4. dakikasında Fenerbahçe golü buldu. Anderlecht savunmasında Hey'in kısa pasında araya giren Edin Dzeko araya girdi ve topu En-Nesyri'ye bıraktı. En-Nesyri topu boş ağlara gönderdi.Anderlecht - Fenerbahçe maçı tribünlerde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu, hakem Sandro Schaerer ve oyuncular soyunma odasına gitti.Anderlecht tribünlerinde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu, hakem Sandro Schaerer soyunma odasına gitti.Daha sonra futbolcular da soyunma odasının yolunu tuttu ve maça ara verildi. Maç, yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından saat 23.26 sularında yeniden hareketlendi.TRT'nin haberine göre; Anderlechtli taraftarların Fenerbahçeli bir taraftarına yaptığı saldırı sonrası hakem Schaerer soyunma odasına gitti.Fenerbahçeli futbolcu Osayi-Samuel'e yapılan ırkçı davranışlar sonucu tepki gösteren Fenerbahçe taraftarı ile Belçikalı şahıslar arasında arbede çıktığı öğrenildi.Öte yandan stadyumda hakem içeri gittikten sonra skorborda yansıtılan mesaj: ''Bu önemli bir güvenlik duyurusudur. Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağını ve tatil edileceğinden kuşkunuz olmasın.'' ifadeleri kullanıldı.Maçın 19. dakikasında Anderlecht beraberliği yakaladı. Skriniar'ın pasında topu uzaklaştırmak isterken ıska geçen kaleci İrfan Can'ın hatasında araya giren Luis Vasquez topu boş ağlara gönderdi.Maçın 55. dakikasında Anderlecht 2-1 öne geçti. Thorgan Hazard'ın sol kanattan çizgiye inerek yaptığı sert ortaya kale ağzında dokunan Luis Vasquez kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.Fenerbahçe'de 45+1. dakikada Fred ve 53. dakika Osayi-Samuel sarı kart gördüler ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükselmesi durumunda oynayacağı ilk maçta cezalı duruma düştüler.Maçın 63. dakikasında Fenerbahçe skoru 2-2'ye getirdi. Köşe vuruşunda Milan Skriniar'ın indirdiği topa kale ağzında Yusuf Akçiçek kafayı vurdu ve skor 2-2'ye geldi.Yusuf Akçiçek, ilk maçta da Dusan Tadic'in golünde asisti yapan isim olmuştu.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.52. dakikada rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topla hareketlenen Maamar, yaptığı verkaçın ardından ceza sahası içinde sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.AnderlechtSandro Scharer, Stephane De Almeida, Jonas Erni (İsviçre)Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey (Dk. 66 Vertonghen), Ndiaye (Dk. 82 Augustinsson), Dendoncker, Leoni, Maamar, Huerta (Dk. 66 Angulo), Hazard (Dk. 78 Goto), Vazquez (Dk. 82 De Cat)İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel (Dk. 67 Mert Müldür), Fred, Szymanski (Dk. 84 Mert Hakan Yandaş), Kostic, Tadic (Dk. 78 İrfan Can Kahveci), En-Nesyri (Dk. 67 Talisca), Dzeko (Dk. 84 Cenk Tosun)Dk. 4 En-Nesyri, Dk. 63 Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Dk. 19 ve 55 Vazquez (Anderlecht)Dk. 24 En-Nesyri, Dk. 45+1 Fred, Dk. 53 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 36 Adryelson (Anderlecht)