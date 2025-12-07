Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi Basket'e konuk olacak!

Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Merkezefendi Belediyesi Basket'e konuk olacak.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Fenerbahçe 9 maçta 8 galibiyetle haftaya puan tablosunda ikinci sırada başladı.
Denizli temsilcisi Merkezefendi ise bu sezon ligde ilk 9 haftada 4 galibiyet alarak Play-Off yarışına ortak oldu.
