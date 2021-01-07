Fenerbahçe Beko, son saniyede Kızılyıldız'ı yıktı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk olduğu Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 73-71 mağlup etti.



Fenerbahçe Beko, bu sonuçla Avrupa Ligi'nde 8. galibiyetine ulaştı. Kızılyıldız mts ise 12. kez sahadan mağlup ayrıldı.



Salon: Aleksandar Nikolic



Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz), Robert Vyklicky (Çekya)



Kızılyıldız mts: O'Bryant 17, Walden 6, Davidovac 11, Dobric 12, Radanov 8, Colom 10, Jagodic-Kuridza 5, Lazic, Reath 2, Kuzmic



Fenerbahçe Beko: Guduric 11, De Colo 2, Barthel 10, Vesely 10, Ulanovas 7, Hamilton, Melih Mahmutoğlu 4, Brown 13, Pierre 13, Eddie 2, Ahmet Düverioğlu 1



1. Periyot: 22-18



Devre: 39-38



3. Periyot: 53-53



