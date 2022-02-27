Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a konuk oluyor

THY Euroleague 19. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a konuk oluyor.



Belgrad'da saat 23.00'da oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından şifresiz canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Michele Rossi (İtalya), Jakub Zamojski (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek.



Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely ve Marial Shayok'un durumlarına maç saatinde karar verilecek. Türkiye Kupası karşılaşmalarında sakatlanan Pierria Henry'nin yanı sıra, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri maçları için milli takımlarda bulunan Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen ve Ahmet Düverioğlu, Kızılyıldız mücadelesinde forma giyemeyecek. Sezon ortasında dahil olan Markel Starks ise bu mücadelenin erteleme karşılaşması olması ve karşılaşmanın normal şartlarda oynanması gereken tarihte kadroda yer almaması nedeniyle bu maçta yer alamayacak.





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