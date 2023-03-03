Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 26. haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşı karşıya geldi.Fenerbahçe, sahasında oynadığı maçtan 104-72 galibiyetle ayrıldı.Fenerbahçe Beko'da sakatlığı nedeniyle sezon başından beri takımdan ayrı kalan Nemanja Bjelica, bu karşılaşmayla birlikte geri döndü.Fenerbahçe, karşılaşmaya Motley'in basketiyle başladı. Hücumda etkili olan konuk ekip, 12-6 öne geçti. Sarı-lacivertliler, 7-0'lık seriyle skoru 13-12 yaptı. İtalyan ekibinin 14. sayısından sonra oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, 18-0'lık serisinin ardından 31-14'lük üstünlükle ilk çeyreği tamamladı.İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 15. dakikada farkı 25 sayıya çıkardı: 45-20. Taraftarının da desteğiyle rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, soyunma odasına 58-29 üstün gitti.Üçüncü çeyreğe Wilbekin'in 3 sayılık isabetiyle başlayan Fenerbahçe, farkı açmayı sürdürdü. Rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, 28. dakikada 35 sayılık farkı yakaladı: 79-44. Fenerbahçe, son çeyreğe de 85-52'lik avantajla girdi.Son periyotta oyunu rahat bir tempoda götüren sarı-lacivertliler, salondan 104-72 galip ayrıldı.Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 25. maçında 16. galibiyetini elde etti. İtalyan ekibi ise 26. maçında 14. yenilgisini yaşadı.Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi ABD asıllı Yunan oyun kurucu Tyler Dorsey de karşılaşmayı izledi.Saha kenarında maçı izleyen Dorsey'in ismi maç öncesinde salonda anons edildi, taraftarlar da yeni transferlerine alkışlarla destek verdi.Fenerbahçe Beko ile Virtus Segafredo Bologna arasında oynanan mücadele öncesinde deprem bölgesinden gelen çocuklar parkeye çıktı.Fenerbahçeli oyuncuları parkede karşılayan depremzede çocuklar, seremonide de yer aldı.Ülker ve Spor EtkinlikIlija Belosevic (Sırbistan), Saso Petek (Slovenya), Rain Peerandi (Estonya)Wilbekin 15, Metecan Birsen 4, Pierre 20, Hayes-Davis 5, Motley 16, Guduric 16, Jekiri 2, Calathes 11, Booker 5, Bjelica 2, Edwards 5, Melih Mahmutoğlu 3Teodosic 3, Shengelia 10, Hackett 5, Jaiteh 5, Ojeleye 5, Belinelli 18, Pajola 2, Bako 4, Mickey 10, Weems 2, Abass, Mannion 831-1458-2985-52