Fenerbahçe Beko, derbide Galatasaray'ı devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde ligin normal sezonunu zirvede tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 94-70 kazandı.



İki takım da maçın ilk bölümünde sayı üretmekte zorlanırken Galatasaray, 5. dakikada 10-6 öne geçti. Daha sonra tempoyu arttıran ve skor üstünlüğünü ele geçiren Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 23-16 önde bitirdi.



İkinci periyoda hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberoviç, Guduric, Metecan Birsen ve Melli ile dış atışlardan isabet buldu. Etkili mücadelesini devam ettiren sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 53-32 üstün gitti.



Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Fenerbahçe Beko, 25. dakikada Baldwin'in üç sayılık isabetiyle farkı 24 (63-39) sayıya çıkardı. Galatasaray, Buğrahan Tuncer, Samet Geyik ve Izundu'nun basketleriyle farkı eritmeye çalışırken, Fenerbahçe Beko son periyoda da 75-52 önde girdi.



Son çeyrekte de üstün mücadelesini sürdüren Fenerbahçe Beko, derbiden 94-70 galip ayrıldı.



- Yakup Sekizkök, diskalifiye oldu



Galatasaray başantrenörü Yakup Sekizkök, müsabakada diskalifiye edildi.



Üçüncü periyodun bitmesine 3 dakika 15 saniye kala tartıştığı hakemin üst üste iki teknik faul çaldığı Sekizkök, maçtan diskalifiye oldu.



- Fenerbahçe taraftar, Ali Koç'u istifaya çağırdı



Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakada kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.



Taraftarlar, maçın son periyodunda yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu.







