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Fenerbahçe Beko, derbide Galatasaray'ı devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. hafta derbisinde Fenerbahçe Beko konuk ettiği Galatasaray'ı 94-70 mağlup etti.

calendar 17 Mayıs 2025 18:00 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 20:35
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, derbide Galatasaray'ı devirdi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde ligin normal sezonunu zirvede tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 94-70 kazandı. 

İki takım da maçın ilk bölümünde sayı üretmekte zorlanırken Galatasaray, 5. dakikada 10-6 öne geçti. Daha sonra tempoyu arttıran ve skor üstünlüğünü ele geçiren Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 23-16 önde bitirdi.

İkinci periyoda hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberoviç, Guduric, Metecan Birsen ve Melli ile dış atışlardan isabet buldu. Etkili mücadelesini devam ettiren sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 53-32 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Fenerbahçe Beko, 25. dakikada Baldwin'in üç sayılık isabetiyle farkı 24 (63-39) sayıya çıkardı. Galatasaray, Buğrahan Tuncer, Samet Geyik ve Izundu'nun basketleriyle farkı eritmeye çalışırken, Fenerbahçe Beko son periyoda da 75-52 önde girdi.

Son çeyrekte de üstün mücadelesini sürdüren Fenerbahçe Beko, derbiden 94-70 galip ayrıldı.

- Yakup Sekizkök, diskalifiye oldu

Galatasaray başantrenörü Yakup Sekizkök, müsabakada diskalifiye edildi.

Üçüncü periyodun bitmesine 3 dakika 15 saniye kala tartıştığı hakemin üst üste iki teknik faul çaldığı Sekizkök, maçtan diskalifiye oldu.

- Fenerbahçe taraftar, Ali Koç'u istifaya çağırdı

Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakada kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Taraftarlar, maçın son periyodunda yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu.

 


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