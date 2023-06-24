Fenerbahçe Beko'dan pivot hamlesi: Papagiannis

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, pota altına sağlam bir takviye yapmak için kolları sıvadı.



PAPAGIANNIS HAMLESİ



Yunan basınından Sport24'ün haberine göre; Fenerbahçe Beko, son olarak Panathinaikos'ta forma giyen 25 yaşındaki pivot Georgios Papagiannis'e resmi teklifte bulundu.



YILLIK 1.5 MİLYON EURO



Haberde, Fenerbahçe'nin Papagiannis'e birden fazla sezonu içeren bir sözleşme teklifinde bulunduğu ve yıllık 1.5 milyon euro önerdiği kaydedildi. Ayrıca haberde, Papagiannis'in şu sıralar ABD'de olduğu ve NBA ihtimalini düşündüğü belirtilirken, son 5 sezondur formasını giydiği Panathinaikos'un da yıldız oyuncuya yıllık 1.2 milyon euro kazanacağı bir teklifte bulunduğu yazıldı.



25 yaşındaki Yunan oyuncu geçtiğimiz sezon THY EuroLeague'de 8.5 sayı, 5.6 ribaunt ve 1.2 block ortalamaları ile oynamıştı.





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