Fenerbahçe Beko'dan pivot hamlesi: Papagiannis

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'ta forma giyen Yunan pivot Georgios Papagiannis'e teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'dan pivot hamlesi: Papagiannis
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24 Haziran 2023 22:29
Son güncelleme 24 Haziran 2023 22:32
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, pota altına sağlam bir takviye yapmak için kolları sıvadı.

PAPAGIANNIS HAMLESİ

Yunan basınından Sport24'ün haberine göre; Fenerbahçe Beko, son olarak Panathinaikos'ta forma giyen 25 yaşındaki pivot Georgios Papagiannis'e resmi teklifte bulundu.

YILLIK 1.5 MİLYON EURO

Haberde, Fenerbahçe'nin Papagiannis'e birden fazla sezonu içeren bir sözleşme teklifinde bulunduğu ve yıllık 1.5 milyon euro önerdiği kaydedildi. Ayrıca haberde, Papagiannis'in şu sıralar ABD'de olduğu ve NBA ihtimalini düşündüğü belirtilirken, son 5 sezondur formasını giydiği Panathinaikos'un da yıldız oyuncuya yıllık 1.2 milyon euro kazanacağı bir teklifte bulunduğu yazıldı.

25 yaşındaki Yunan oyuncu geçtiğimiz sezon THY EuroLeague'de 8.5 sayı, 5.6 ribaunt ve 1.2 block ortalamaları ile oynamıştı.

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