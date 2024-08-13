Fenerbahçe Beko'dan Mert Emre Ekşioğlu'na yeni sözleşme

Fenerbahçe Beko, genç oyuncusu Mert Emre Ekşioğlu'nun sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'dan Mert Emre Ekşioğlu'na yeni sözleşme
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13 Ağustos 2024 14:27
Son güncelleme 13 Ağustos 2024 14:47
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Mert Emre Ekşioğlu'nun sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve geçen sezon çifte lisans uygulamasıyla Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Koleji Novotel formaları giyen genç sporcumuz Mert Emre Ekşioğlu ile kulübümüz arasında iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Koleji Novotel'de görev yapan 22 yaşındaki şutör oyuncu, Fenerbahçe Beko'ya Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası kulvarlarında katkı sağlamıştı.

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