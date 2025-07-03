Fenerbahçe Beko'dan ilk transfer!

Mikael Jantunen kimdir?

20 Nisan 2000 tarihinde Helsinki'de dünyaya gelen Mikael Jantunen, kariyerine 2016-17 sezonunda ülkesinin HBA-Marsky Helsinki ekibinde başladı.

Jantunen, 2019 yazında ise NCAA'in yolunu tuttu ve University of Utah organizasyonuna dahil oldu. Başarılı sporcumuz, 2021 yazında Avrupa'ya döndü ve ilk imzasını Belçika Ligi ekiplerinden BC Oostende'ye attı. Jantunen, Oostende formasıyla Belçika Ligi ve Belçika Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

2022-23 sezonunda ise İtalya'da Treviso Basket'e katılan Finlandiyalı forvet, 2023-24 sezonunun başında ise Fransız temsilcisi Paris Basketball'a transfer oldu.

Paris formasıyla 2024 yılında EuroCup ve Fransa Lig Kupası şampiyonlukları yaşayan Jantunen, 2025'te ise Fransa Ligi şampiyonluğunu yine Paris formasıyla tattı.

Yeni transferimiz, Paris Basketball formasıyla 2024-25 sezonunda EuroLeague'de 38 maçta da forma giyerken, 7.5 sayı (%63.2 iki sayı, %38.8 üç sayı, %82.4 serbest atış), 4.8 ribaund, 1.0 asist, 9.5 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.

Mikael Jantunen, Finlandiya Milli Takımı'nı alt yaş gruplarında defalarca temsil etti ve A Takım seviyesinde de 2022 Avrupa Şampiyonası ile 2023 Dünya Kupası'nda görev aldı.

Enerjisi ve çabuk ayakları sayesinde pozisyonunda sahaya yüksek dinamizm getiren Jantunen, savunma ve ribauntlardaki etkisinin yanı sıra, hem içeriden hem de dışarıdan skor opsiyonu yaratarak hücumda takımına çeşitlilik katabilen bir isim.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Mikael Jantunen'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe Beko, Fin forvet Mikael Jantunen transferini açıkladı.Geçtiğimiz sezon Paris Basketball formasıyla ilk EuroLeague tecrübesini yaşayan 25 yaşındaki Fin uzun, yüzde 38.8 üçlük isabet oranıyla 7.5 sayı, 4.8 ribaund ve 1 asist ortalamaları yakalamıştı.