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Fenerbahçe Beko'dan 67 galibiyet, 3 kupa!

2024-2025 sezonunda 84 maça çıkan Fenerbahçe Beko, yüzde 79,7 kazanma yüzdesiye mücadele etti.

calendar 26 Haziran 2025 15:32
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko'dan 67 galibiyet, 3 kupa!
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Fenerbahçe Beko, 2014/15 sezonundan bu yana Avrupa basketbolunda aynı sezonda Avrupa lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan ilk takım oldu. Basketbol Süper Lig play-off serisinde ve Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, EuroLeague'de ise Fransa ekibi Monaco'yu finalde 81-70 mağlup ederek kupayı elde etmişti.

FENERBAHÇE BEKO 84 MAÇA ÇIKTI

Sarı-lacivertli ekip 2024/25 sezonunda toplam 84 resmi maça çıktı. Fenerbahçe Beko bu maçların 67'sinden galip gelmeyi başardı. Fenerbahçe Basketbol Süper Ligi'nde 41, EuroLeague'de 39, Türkiye Kupası'nda 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 maç oynadı. Bu maçlarda Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler yüzde 79,7 kazanma yüzdesi elde etti. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci şampiyonluğunu elde ederken, EuroLeague'i 2'nci kez müzesine götürmeyi başardı. Türkiye Kupası'nı ise 9'uncu kez kazanmayı başardı.


Öte yandan Fenerbahçe Beko, EuroLeague finalinde Monaco'yu mağlup ederek 1,8 milyon Euro olan şampiyonluk ödülünü kasasına götürdü. Bu rakama ek olarak çeşitli gelirler ile kasasına 2,3 milyon Euro ek finansal katkı sağladı. Kulübün brüt bütçesi 33,5 milyon Euro'ya denk gelirken, yaklaşık 16,5 milyon Euro net maaş ödemesi yapıldı. Sarı-lacivertli ekibin bu seneki gişe hasılatının ise yaklaşık 13 milyon Euro olduğu öğrenildi.


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