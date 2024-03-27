Fenerbahçe Beko'da hedef Barcelona'nın genç yıldızı

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.



Litvanya basınından 15 min'in haberine göre Fenerbahçe Beko sezon sonunda Barcelona'dan ayrılmak isteyen Rokas Jokubaitis için harekete geçti.



Haberin detaylarında Fenerbahçe Beko'nun, Yam Madar ile yollarını ayırıp 23 yaşındaki oyun kurucuyu takıma katacağı iddia edildi.



Sarunas Jasikevicius'un, Zalgiris Kaunas alt takımından çıkardığı ve beraberinde Barcelona'ya götürdüğü Rokas Jokubaitis transferine onay vereceği de söylendi.



Rokas Jokubaitis bu sezon Barcelona ile EuroLeague'de 5.7 sayı ve 3.2 asist ortalamaları ile mücadele ediyor.



