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Fenerbahçe Beko Brandon Boston jr.'ı açıkladı!

Fenerbahçe Beko, NBA deneyimli guard/forvet Brandon Boston Jr. ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, geçen sezon Pelicans formasıyla dikkat çeken bir performans sergilemişti.

calendar 04 Ağustos 2025 16:06 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025 16:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Beko Brandon Boston jr.'ı açıkladı!
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Fenerbahçe Beko, NBA patentli Birleşik Amerikalı oyuncu Brandon Boston Jr. ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 2001 doğumlu ve 1.98 metre boyundaki genç oyuncu, hem guard hem de forvet pozisyonlarında görev alabiliyor.

Basketbol kariyerine NCAA'in köklü programlarından Kentucky Wildcats'te başlayan Boston Jr, ilk sezonunda gösterdiği performansla dikkat çekti. 2021 NBA Draftı'nda Memphis Grizzlies tarafından 51. sıradan seçilen ve ardından Los Angeles Clippers'a takaslanan Boston Jr, NBA'de üç sezon Clippers forması, son olarak da 2024-25 sezonunda New Orleans Pelicans forması giydi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON KARİYER ZİRVESİYDİ 



Geçtiğimiz sezon Pelicans'ta 42 maçta ortalama 23.6 dakika süre alan genç yıldız, 10.7 sayı, 3.2 ribaund, 2.2 asist ve 1.3 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti. NBA kariyeri boyunca 147 maça çıkan Brandon Boston Jr., aynı zamanda G-League'de Ontario Clippers ve Birmingham Squadron formaları da giydi.

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