Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'e konuk oluyor

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague normal sezonunun son haftasında Bayern Münih ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'e konuk oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2025 14:42

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 34. ve normal sezonun son haftasında 10 Nisan Perşembe günü Almanya temsilcisi Bayern Münih'in konuğu olacak. 

SAP Garden Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Ligde play-off oynamayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Beko, son maçında İspanyol ekibi Barcelona'ya 83-75 yenilerek liderlik koltuğunu kaybedip 2. sıraya gerilemişti. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 33 haftada 22 galibiyet ve 11 yenilgi yaşadı.

19 galibiyet ve 14 mağlubiyeti bulunan Bayern Münih ise ligde 7. basamakta yer alıyor.

İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 87-76 kazanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery