Fenerbahçe Beko Barcelona'yı konuk edecek

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Salı günü İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko Barcelona'yı konuk edecek
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25 Ekim 2021 15:19
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Salı günü İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde iki galibiyet ve üç yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 10. sırada yer alıyor.

Beş maçını da kazanan Barcelona ise lider durumda bulunuyor.


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