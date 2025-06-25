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Fenerbahçe Beko, 12. kez şampiyon!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup etti ve seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.

calendar 25 Haziran 2025 22:33 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2025 23:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, 12. kez şampiyon!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk etti.

Ülker Sports Arena'da oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 84-68 kazandı ve seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.

12. ŞAMPİYONLUK


Fenerbahçe Beko, bu sonuçla birlikte kupayı 12. kez müzesine götürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

Derbiye Beşiktaş Fibabanka iyi başladı. Savunmada rakibine sayı şansı vermeyen siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe Beko karşısında üst üste basketler bularak 5. dakikada 13-0'lık seri yakaladı. Top kayıpları yapan Beşiktaş'a 9-0'lık seriyle yanıt veren sarı-lacivertli ekip, 6. dakika biterken farkı 4 sayıya indirdi: 9-13. Bu çeyrekte son bölüm karşılıklı top kayıplarına sahne olurken Fenerbahçe Beko, Melli'nin son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle birinci periyodu 21-18 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle etkili oldu. Beşiktaş Fibabanka ise boyalı alandan ürettiği sayılarla farkın açılmasına izin vermedi. Sarı-lacivertli takım, periyodun ortalarında düşük tempoda oynanan maçın 16. dakikasını 35-31 üstün geçti. Fenerbahçe Beko, 19. dakikada farkı 10 sayıya (43-33) çıkarsa da siyah-beyazlı takım, Berk İbrahim Uğurlu ve Mathews ile dış atış isabetleri bularak farkı 5 sayıya (45-40) düşürdü. Sarı-lacivertli takım, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle devreye 48-40 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte taraftarının da desteğiyle üstünlüğünü sürdürerek farkı açan Fenerbahçe, peş peşe top kayıpları yapan Beşiktaş karşısında final periyoduna 15 sayılık avantajla gitti: 69-54

Son periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 84-68 kazanarak şampiyon oldu.

BAKAN BAK, DERBİYİ SALONDA TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka derbisini Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda izledi.

Bakan Bak, karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yan yana takip etti.

KOÇ VE ADALI MÜSABAKAYI YAN YANA İZLEDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, derbiyi beraber izledi.

İki başkan, final serisinin beşinci maçını saha kenarından takip etti.



DERBİ KAPALI GİŞE

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka derbisi kapalı gişe oynandı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, 13 bin 500 seyirci kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu doldurarak takımlarını destekledi.



12. ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü son 4 sezonda olmak üzere 12. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025'te kupayı müzesine götürdü.

SEZONU 3 KUPAYLA TAMAMLADI

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda 3 şampiyonluk elde etti.

Türkiye Kupası finali ile Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş Fibabanka'ya üstünlük kurarak mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nde ise Fransa temsilcisi Monaco'yu mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe Beko, 2014-2015'ten bu yana Avrupa basketbolunda aynı sezonda Avrupa (Bir numaralı organizasyon), lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan ilk takım oldu.

İspanya ekibi Real Madrid, 2014-2015 sezonunda THY Avrupa Ligi, İspanya Ligi ve İspanya Kupası'nı kazanarak bu başarıya imza atmıştı.

JASIKEVICIUS'UN 17. ŞAMPİYONLUĞU

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicus, 17. şampiyonluğunu yaşadı.

Kariyerinde Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe'de görev yapan Litvanyalı çalıştırıcı, bir THY Avrupa Ligi, 2'şer Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası, İspanya Basketbol Ligi ve İspanya Kupası, 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası şampiyonlukları elde etti.

Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk kazanmıştı.

84 MAÇTA 67 GALİBİYET

Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 84 karşılaşmanın 67'sini kazandı.

Sarı-lacivertliler, Basketbol Süper Ligi'nde 41, THY Avrupa Ligi'nde 39, Türkiye Kupası'nda 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 maça çıktı.

Bu müsabakalarda 67 galibiyet ve 17 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, yüzde 79,7 galibiyet oranı yakaladı.

ŞAMPİYONLAR

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:

Sezon Şampiyon
1966-1967 Altınordu
1967-1968 İTÜ
1968-1969 Galatasaray
1969-1970 İTÜ
1970-1971 İTÜ
1971-1972 İTÜ
1972-1973 İTÜ
1973-1974 Muhafızgücü
1974-1975 Beşiktaş
1975-1976 Eczacıbaşı
1976-1977 Eczacıbaşı
1977-1978 Eczacıbaşı
1978-1979 Efes Pilsen
1979-1980 Eczacıbaşı
1980-1981 Eczacıbaşı
1981-1982 Eczacıbaşı
1982-1983 Efes Pilsen
1983-1984 Efes Pilsen
1984-1985 Galatasaray
1985-1986 Galatasaray
1986-1987 Karşıyaka
1987-1988 Eczacıbaşı
1988-1989 Eczacıbaşı
1989-1990 Galatasaray
1990-1991 Fenerbahçe
1991-1992 Efes Pilsen
1992-1993 Efes Pilsen
1993-1994 Efes Pilsen
1994-1995 Ülkerspor
1995-1996 Efes Pilsen
1996-1997 Efes Pilsen
1997-1998 Ülkerspor
1998-1999 TOFAŞ
1999-2000 TOFAŞ
2000-2001 Ülkerspor
2001-2002 Efes Pilsen
2002-2003 Efes Pilsen
2003-2004 Efes Pilsen
2004-2005 Efes Pilsen
2005-2006 Ülkerspor
2006-2007 Fenerbahçe Ülker
2007-2008 Fenerbahçe Ülker
2008-2009 Efes Pilsen
2009-2010 Fenerbahçe Ülker
2010-2011 Fenerbahçe Ülker
2011-2012 Beşiktaş Milangaz
2012-2013 Galatasaray Medical Park
2013-2014 Fenerbahçe Ülker
2014-2015 Pınar Karşıyaka
2015-2016 Fenerbahçe Ülker
2016-2017 Fenerbahçe
2017-2018 Fenerbahçe Doğuş
2018-2019 Anadolu Efes
2019-2020 Tamamlanamadı
2020-2021 Anadolu Efes
2021-2022 Fenerbahçe Beko
2022-2023 Anadolu Efes
2023-2024 Fenerbahçe Beko
2024-2025 Fenerbahçe Beko

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