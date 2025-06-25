Fenerbahçe Beko, 12. kez şampiyon!

Sezon Şampiyon 1966-1967 Altınordu 1967-1968 İTÜ 1968-1969 Galatasaray 1969-1970 İTÜ 1970-1971 İTÜ 1971-1972 İTÜ 1972-1973 İTÜ 1973-1974 Muhafızgücü 1974-1975 Beşiktaş 1975-1976 Eczacıbaşı 1976-1977 Eczacıbaşı 1977-1978 Eczacıbaşı 1978-1979 Efes Pilsen 1979-1980 Eczacıbaşı 1980-1981 Eczacıbaşı 1981-1982 Eczacıbaşı 1982-1983 Efes Pilsen 1983-1984 Efes Pilsen 1984-1985 Galatasaray 1985-1986 Galatasaray 1986-1987 Karşıyaka 1987-1988 Eczacıbaşı 1988-1989 Eczacıbaşı 1989-1990 Galatasaray 1990-1991 Fenerbahçe 1991-1992 Efes Pilsen 1992-1993 Efes Pilsen 1993-1994 Efes Pilsen 1994-1995 Ülkerspor 1995-1996 Efes Pilsen 1996-1997 Efes Pilsen 1997-1998 Ülkerspor 1998-1999 TOFAŞ 1999-2000 TOFAŞ 2000-2001 Ülkerspor 2001-2002 Efes Pilsen 2002-2003 Efes Pilsen 2003-2004 Efes Pilsen 2004-2005 Efes Pilsen 2005-2006 Ülkerspor 2006-2007 Fenerbahçe Ülker 2007-2008 Fenerbahçe Ülker 2008-2009 Efes Pilsen 2009-2010 Fenerbahçe Ülker 2010-2011 Fenerbahçe Ülker 2011-2012 Beşiktaş Milangaz 2012-2013 Galatasaray Medical Park 2013-2014 Fenerbahçe Ülker 2014-2015 Pınar Karşıyaka 2015-2016 Fenerbahçe Ülker 2016-2017 Fenerbahçe 2017-2018 Fenerbahçe Doğuş 2018-2019 Anadolu Efes 2019-2020 Tamamlanamadı 2020-2021 Anadolu Efes 2021-2022 Fenerbahçe Beko 2022-2023 Anadolu Efes 2023-2024 Fenerbahçe Beko 2024-2025 Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk etti.Ülker Sports Arena'da oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 84-68 kazandı ve seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.Fenerbahçe Beko, bu sonuçla birlikte kupayı 12. kez müzesine götürdü.Derbiye Beşiktaş Fibabanka iyi başladı. Savunmada rakibine sayı şansı vermeyen siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe Beko karşısında üst üste basketler bularak 5. dakikada 13-0'lık seri yakaladı. Top kayıpları yapan Beşiktaş'a 9-0'lık seriyle yanıt veren sarı-lacivertli ekip, 6. dakika biterken farkı 4 sayıya indirdi: 9-13. Bu çeyrekte son bölüm karşılıklı top kayıplarına sahne olurken Fenerbahçe Beko, Melli'nin son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle birinci periyodu 21-18 önde tamamladı.Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle etkili oldu. Beşiktaş Fibabanka ise boyalı alandan ürettiği sayılarla farkın açılmasına izin vermedi. Sarı-lacivertli takım, periyodun ortalarında düşük tempoda oynanan maçın 16. dakikasını 35-31 üstün geçti. Fenerbahçe Beko, 19. dakikada farkı 10 sayıya (43-33) çıkarsa da siyah-beyazlı takım, Berk İbrahim Uğurlu ve Mathews ile dış atış isabetleri bularak farkı 5 sayıya (45-40) düşürdü. Sarı-lacivertli takım, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle devreye 48-40 üstün girdi.Üçüncü çeyrekte taraftarının da desteğiyle üstünlüğünü sürdürerek farkı açan Fenerbahçe, peş peşe top kayıpları yapan Beşiktaş karşısında final periyoduna 15 sayılık avantajla gitti: 69-54Son periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 84-68 kazanarak şampiyon oldu.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka derbisini Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda izledi.Bakan Bak, karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yan yana takip etti.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, derbiyi beraber izledi.İki başkan, final serisinin beşinci maçını saha kenarından takip etti.Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka derbisi kapalı gişe oynandı.Sarı-lacivertli taraftarlar, 13 bin 500 seyirci kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu doldurarak takımlarını destekledi.Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü son 4 sezonda olmak üzere 12. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025'te kupayı müzesine götürdü.Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda 3 şampiyonluk elde etti.Türkiye Kupası finali ile Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş Fibabanka'ya üstünlük kurarak mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nde ise Fransa temsilcisi Monaco'yu mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.Fenerbahçe Beko, 2014-2015'ten bu yana Avrupa basketbolunda aynı sezonda Avrupa (Bir numaralı organizasyon), lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan ilk takım oldu.İspanya ekibi Real Madrid, 2014-2015 sezonunda THY Avrupa Ligi, İspanya Ligi ve İspanya Kupası'nı kazanarak bu başarıya imza atmıştı.Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicus, 17. şampiyonluğunu yaşadı.Kariyerinde Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe'de görev yapan Litvanyalı çalıştırıcı, bir THY Avrupa Ligi, 2'şer Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası, İspanya Basketbol Ligi ve İspanya Kupası, 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası şampiyonlukları elde etti.Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk kazanmıştı.Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 84 karşılaşmanın 67'sini kazandı.Sarı-lacivertliler, Basketbol Süper Ligi'nde 41, THY Avrupa Ligi'nde 39, Türkiye Kupası'nda 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 maça çıktı.Bu müsabakalarda 67 galibiyet ve 17 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, yüzde 79,7 galibiyet oranı yakaladı.Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle: