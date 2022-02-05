Fenerbahçe - Başakşehir: İlk 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi ise Volkan Bayarslan olduLigde son olarak Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, zorlu rakibi karşısında galibiyet elde ederek çıkış yakalamak istiyor.Bir maçı eksik olan ve son 4 maçını kazanamayan Başakşehir, haftaya 34 puanla 8. sırada giriyor. Fenerbahçe ise 37 puanla 5. sırada yer alıyor.Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 37 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır ve Diego Rossi'nin durumuna ise teknik heyet karar verecek.Başakşehir'de ise Mahmut Tekdemir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.Berke, Nazım, Kim, Szalai, Osayi, Sosa, Crespo, Pelkas, Ferdi, İrfan, BerishaVolkan, Caiçara, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Aleksic, Deniz, Chadli, OkakaFenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Filip Novak, Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki GZT Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.Başakşehir'de ise bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka, Fredrik Gulbrandsen, Tolga Ciğerci ve Leonardo Duarte ise ceza sınırında bulunuyor.Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir yapacakları maçla Süper Lig'de 28. kez karşılaşacak.İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 10 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 31 kez fileleri havalandırdı.Fenerbahçe, rakibiyle sahasında oynadığı maçlarda ciddi bir üstünlük yakaladı.Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de oynadığı 13 lig karşılaşmasının 10'unu kazandı.İki takım arasında Ülker Stadı'nda oynanan 2 lig maçı berabere sonuçlandı. Medipol Başakşehir deplasmanda tek galibiyetini ise 2017-2018 sezonunda elde etti.Ülker Stadı'nda oynanan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 25, Medipol Başakşehir ise 9 gol kaydetti.