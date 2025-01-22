Fenerbahçe, ayrılığı TFF'ye bildirdi!

Fenerbahçe, Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, ayrılığı TFF'ye bildirdi!
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22 Ocak 2025 19:44
Son güncelleme 22 Ocak 2025 19:47
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertliler, Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.

20 yaşındaki genç stoperin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyordu.

Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı 2021'de Gençlerbirliği'nden kadrosuna katmıştı.

Emir Ortakaya, daha sonra; Göztepe, Kocaelispor ve Westerlo'ya kiralanmıştı.

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