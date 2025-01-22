Fenerbahçe, ayrılığı TFF'ye bildirdi!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı.
Sarı-lacivertliler, Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.
20 yaşındaki genç stoperin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyordu.
Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı 2021'de Gençlerbirliği'nden kadrosuna katmıştı.
Emir Ortakaya, daha sonra; Göztepe, Kocaelispor ve Westerlo'ya kiralanmıştı.
DETAYLAR GELİYOR
Sarı-lacivertliler, Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.
20 yaşındaki genç stoperin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyordu.
Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı 2021'de Gençlerbirliği'nden kadrosuna katmıştı.
Emir Ortakaya, daha sonra; Göztepe, Kocaelispor ve Westerlo'ya kiralanmıştı.
DETAYLAR GELİYOR