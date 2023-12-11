Fenerbahçe, Avrupa devlerini solladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe, rakiplerine 102 şut fırsatı verdi. Sarı-Lacivertliler bu alanda Bayern, City, Lille ve Leverkusen'i geçmeyi başardı. Süper Lig'de averajla zirvede yer alan Fenerbahçe, hücumdaki başarılı performansının dışında savunmadaki etkin görüntüsüyle de göz dolduruyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Avrupa devlerini solladı!
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11 Aralık 2023 13:19
Süper Lig'de averajla zirvede yer alan Fenerbahçe, hücumdaki başarılı performansının dışında savunmadaki etkin görüntüsüyle de göz dolduruyor.

Türkiye Ligi'nde geride kalan 15 maçta 11 gol yiyen Kanarya, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi değerlendirmeye alındığında, rakiplerine en az şut fırsatı veren takım oldu.

AVRUPA DEVLERİNİ SOLLADI

Sarı-Lacivertliler, rakiplerine 102 şut izni vererek zirvede yer aldı. Fenerbahçe'yi, Bayern Münih (116), Leverkusen (116), Lille (121) ve City (128) takip etti.  




 
 

 

 

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