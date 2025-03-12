Fenerbahçe Avrupa'da turu nasıl geçer?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında yarın İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak.
Ibrox Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını vatandaşları Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak.
Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de mağlup olduğu rakibini deplasmanda devirerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.
- Tur ihtimalleri
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda.
Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.
Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.
- Tek eksik Çağlar
Fenerbahçe, İskoçya deplasmanına tek eksikle gidecek.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, zorlu Rangers müsabakasında forma giyemeyecek.
- İsmail dönüyor
Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor.
Sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan İsmail, teknik heyetin görevlendirmesi durumunda Rangers maçında forma giyebilecek.
İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giymiş ve o maçta sakatlanmıştı.
Öte yandan sarı-lacivertli ekipte ilk maçta kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Fred Rodrigues ve Bright Osayi-Samuel de formasına kavuşacak.
- 6 isim sınırda
Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin, kart görmeleri durumunda turu geçmeleri halinde çeyrek final ilk maçında mücadele edemeyecek.
- UEFA kadrosu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.
Fenerbahçe Avrupa'da turu nasıl geçer?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 13 Mart Perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında yarın İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak.
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