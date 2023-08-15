Fenerbahçe Alagöz Letonyalı forveti kadrosuna kattı

Fenerbahçe Alagöz Holding, Letonyalı basketbolcu Kitija Laksa'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Fenerbahçe Alagöz Letonyalı forveti kadrosuna kattı
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15 Ağustos 2023 19:27
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Letonyalı milli oyuncu Kitija Laksa'yı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 1,82 metre boyundaki 1996 doğumlu oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kitija Laksa, son olarak İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımında forma giydi.

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