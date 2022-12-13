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Fenerbahçe Alagöz Holding, Valencia'nın konuğu

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çarşamba günü Valencia Basket'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Alagöz Holding, Valencia'nın konuğu
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13 Aralık 2022 13:58
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 6. hafta maçında çarşamba günü deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Fuente de San Luis Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Toplam 8 takımın yer aldığı grupta iki takım da oynadıkları maçlardan üçer galibiyet ve ikişer mağlubiyet yaşadı.

 
 
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