Fenerbahçe Alagöz Holding, Valencia'nın konuğu

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 6. hafta maçında çarşamba günü deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Fuente de San Luis Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.
Toplam 8 takımın yer aldığı grupta iki takım da oynadıkları maçlardan üçer galibiyet ve ikişer mağlubiyet yaşadı.
Fuente de San Luis Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.
Toplam 8 takımın yer aldığı grupta iki takım da oynadıkları maçlardan üçer galibiyet ve ikişer mağlubiyet yaşadı.
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