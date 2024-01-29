Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi DVTK Hun Therm

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 14. ve son hafta maçında 29 Ocak Salı günü Macaristan'ın DVTK Hun-Therm ekibini konuk edecek.
Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Fenerbahçe Alagöz Holding, 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grupta lider durumda bulunuyor.
Konuk ekip ise 9 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 2. basamakta yer alıyor.
İki takım arasında gruptaki ilk karşılaşmayı sarı-lacivertliler, deplasmanda 81-64 kazanmıştı.
Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Fenerbahçe Alagöz Holding, 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grupta lider durumda bulunuyor.
Konuk ekip ise 9 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 2. basamakta yer alıyor.
İki takım arasında gruptaki ilk karşılaşmayı sarı-lacivertliler, deplasmanda 81-64 kazanmıştı.