Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi DVTK Hun Therm

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 14. ve son hafta maçında 29 Ocak Salı günü Macaristan'ın DVTK Hun-Therm ekibini ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi DVTK Hun Therm
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29 Ocak 2024 15:23
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 14. ve son hafta maçında 29 Ocak Salı günü Macaristan'ın DVTK Hun-Therm ekibini konuk edecek.

Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding, 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grupta lider durumda bulunuyor.

Konuk ekip ise 9 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 2. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında gruptaki ilk karşılaşmayı sarı-lacivertliler, deplasmanda 81-64 kazanmıştı.

 
 
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