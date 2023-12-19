Fenerbahçe Alagöz Holding'in konuğu Casademont Zaragoza

Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında Casademont Zaragoza'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Alagöz Holding'in konuğu Casademont Zaragoza
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19 Aralık 2023 15:08
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 10. maçında 20 Aralık Çarşamba Günü (yarın) İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'yı ağırlayacak.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 9 maçın 8'ini kazanan ve birinden mağlup ayrılan Fenerbahçe Alagöz Holding, grupta 17 puanla birinci sırada yer alıyor.

Casademont Zaragoza ise 7 galibiyet ve 2 beraberlikle grupta 3. sırada bulunuyor.

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