Fenerbahçe, 4. maçında takıldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, 4. maçında takıldı
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28 Temmuz 2021 20:49
Topuk Yaylası'nda Rumen Csikszereda'yı 2-0, Can Bartu Tesisleri'nde Kasımpaşa'yı 4-1 ve Ankara'da Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Hollanda'dan PEC Zwolle ile karşılaştı.

Ülker Stadı bakımda olduğundan Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi ve sarı-lacivertliler sezon öncesinde ilk kez kazanamadı.

Fenerbahçe'ye üstünlüğü getiren goller, 45. dakikada Tisserand ve 48. dakikada Valencia'dan geldi. Zwolle'nin geri dönüşünü ise 68. dakikada Mustafa Saymak ile 82. dakikada Landu getirdi.

İLK YARIDA İKİ TAKIMDA BİRER DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe karşılaşmaya Altay Bayındır, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Zajc, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Mesut Özil ve Serdar Dursun ilk 11'i ile başladı.

İlk yarıda iki takımda da birer oyuncu değişikliği oldu. Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un yerine Enner Valencia oyuna dahil oldu, PEC Zwolle'de ise Kastaneer yerini Landu'ya bıraktı. Ayrıca Zajc ile Bajselmani sarı kart gördü.

PEREIRA SON YARIM SAAT 4'LÜYE DÖNDÜ

Mücadelenin ikinci yarısında Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Caner Erkin, Muhammed Gümüşkaya, Steven Caulker, Jose Sosa, Nabil Dirar, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mauricio Lemos, Ozan Tufan, Nazım Sangare ve Sinan Gümüş'e forma şansı verdi.

Vitor Pereira, ilk 60 dakikada 3'lü, son yarım saatte ise 4'lü savunma dizilişini tercih etti. Öte yandan karşılaşmayı bilet satışı yapılan yaklaşık 3 bin Fenerbahçe taraftarı takip etti.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı;

31 Temmuz Cumartesi

Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos Çarşamba:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Altay, Novak, Szalai, Tisserand, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi, Pelkas, Mesut, Serdar.



Zwolle'nin ilk 11'i: Lamprou, Van Polen, Paal, Mustafa Saymak, Kastaneer, Huiberts, Tedic, Clement, Strieder, Kersten, Bajselmani.


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