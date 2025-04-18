Fenerbahçe, 2025'te şampiyonluk umudunu yeşertti!

Youssef En-Nesyri'nin liderliğinde yeni yılda 13 maçta 11 galibiyet alan Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki farkı 3 puana indirdi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, 2025'te şampiyonluk umudunu yeşertti!
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18 Nisan 2025 09:09
2025'e fırtına gibi giren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında pes etmedi. Sarı-Lacivertliler, ligin bitimine 7 hafta kala hem oyun hem de puan olarak büyük bir çıkış yakaladı. 

Bu yükselişte en büyük pay ise Faslı golcü Youssef En-Nesyri'ye ait oldu. Son haftalarda suskun kalsa da 10 gol ve 2 asistlik katkısıyla 2025'in en üretken ismi oldu. Onu, 5 gol 4 asistle Dusan Tadic ve 6 golle Anderson Talisca takip etti.

YENİLMEZLİK SERİSİYLE FARKI ERİTTİ

Jose Mourinho'nun öğrencileri, 2025'te oynadıkları 13 lig maçında hiç mağlup olmadı. 11 galibiyet ve 2 beraberlikle 35 puan toplayan sarı lacivertliler, Galatasaray'ın aynı süreçteki 30 puanına karşılık aradaki 8 puanlık farkı 3'e kadar indirmeyi başardı. Bu performans, şampiyonluk umutlarını yeniden yeşertti.

KABUS GİBİ BAŞLAYAN SEZON, UMUTLA DEVAM EDİYOR

Sezona Mourinho önderliğinde iddialı transferlerle giren Fenerbahçe, 2024'ü ise hayal kırıklığıyla kapatmıştı. 16 maç sonunda lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Sarı-Lacivertliler için mutlu son bir hayli uzak görünüyordu. Ancak 2025'le birlikte işler tamamen değişti. 

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