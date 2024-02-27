Fenerbahçe, 2024'te ilk kez yenildi

Fenerbahçe, 2024 yılında çıktığı 13. karşılaşmasında ilk mağlubiyetini almış oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, 2024'te ilk kez yenildi
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27 Şubat 2024 23:42
Fenerbahçe, 2024 yılında ilk kez maç kaybetti.

İstanbul ekibi, yeni yılda çıktığı 12 resmi maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Sarı-lacivertlilere, bu yılın ilk yenilgisini renktaşı yaşatmış oldu.

Sarı-lacivertliler, ayrıca 12 resmi maç sonra gol sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe, son olarak Galatasaray'la 24 Aralık'ta oynadığı lig maçında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmış ve rakip fileleri havalandıramamıştı.

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