HALİL İBRAHİM DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Ali Koç'un başkan olmasının ardından teknik direktör Phillip Cocu'yu göreve getiren Fenerbahçe'de gençlik operasyonu sürüyor.Sarı lacivertliler, Sparta Rotterdam forması giyen 18 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu transferinde mutlu sona yakın.Hollanda kulübüyle 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldı. Aradaki pürüzlerin de giderilmesiyle 18 yaşındaki forvetin transferi gerçekleşecek.Halil İbrahim, Fenerbahçe'nin bu sezon Barış, Ferdi ve Berke'nin ardından kadrosuna kattığı 4. genç futbolcu olacak.18 yaşındaki forvet oyuncusu Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında oynuyor. aynı zamanda U18 Milli Takım forması giyen Halil Dervişoğlu güçlü fiziği ile dikkat çeken bir isim. Sparta Rotterdam genç takımı ile geçen sezon 26 maçta 23 gol atan genç yıldız adayının kulübü ile 2021 yılına kadar profesyonel sözleşmesi bulunuyor. Adı Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılan 18 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin eski hocası Dick Advocaat'ın da öğrencisi. Bu transfer için ilk temaslarını kuran Fenerbahçeli kurmayların önündeki en büyük engel ise genç yeteneğin babası oldu. Halil İbrahim'in Türkiye'ye gitmesine soğuk bakan babayı ikna etmeye çalışan Sarı-Lacivertliler, Phillip Cocu, Ferdi Kadıoğlu gibi örneklerle bu sorunu çözmeyi amaçlıyor.