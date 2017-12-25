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Fellaini için iki adres! Ya Beşiktaş ya Çin

Manchester United ile sözleşme yenilemeyen Marouane Fellaini için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Kaynak: DHA
Fellaini için iki adres! Ya Beşiktaş ya Çin
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25 Aralık 2017 19:06
İngiltere'de Manchester United forması giyen Belçikalı yıldız Marouane Fellaini ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında çıkan habere göre Manchester United ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı alan Fellaini takımdan kesin olarak ayrılacak.

2018 Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı forması giymek için daha çok oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Fellaini için 2 seçenek olduğu yazıldı. Birinci seçeneğin Çin'den gelen astronomik transfer teklifleri olduğunu yazan İngilizler, ikinci seçeneğin ise Türkiye'den Beşiktaş olduğunu belirtti. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun para için Çin'e gitmezse Beşiktaş'a geleceği iddia edildi.

2013 yılında 32.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Everton'dan transfer edilen Fellaini, Kırmızı Şeytanlar ile 145 maça çıktı ve 19 gol attı.

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