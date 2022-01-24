Felipe Sanchez Mateos: 'Emre Akbaba çok iyi'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Giresun'da galibiyet aldıkları için duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Rakiplerini tebrik eden Mateos, "2-0 geriye düşseler de asla pes etmediler. Oyun anlayışını değiştirerek bizi zor duruma soktular. Bizim oyunumuzu zorlaştırdılar. Herkesi tebrik ediyorum. Biz sadece 3 haftadır buradayız. Bizim oyun anlayışımız, topun bizde kalmasını istiyoruz. Top bizde kaldığı sürece kalemizde göreceğimiz tehlikelere karşı gelmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.



Bugün defans hattında 3 oyuncuyu aynı anda değiştirdiklerine dikkati çeken Mateos, oyuna sonradan giren oyuncuların istedikleri katkıyı sağladıklarını söyledi.



Mateos, Emre Akbaba'yı tebrik ederek, toplu ve topsuz oyuna çok büyük katkı sağladığını sözlerine ekledi.





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