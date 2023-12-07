Felipe Melo, oğluyla aynı takımda oynayacak!

Fluminense, Felipe Melo'nun 18 yaşındaki oğlu Davi Melo ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. Tecrübeli stoper, oğluyla birlikte oynayabilecek.

Haber; Sporx.com
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Felipe Melo, oğluyla aynı takımda oynayacak!
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07 Aralık 2023 13:31
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Felipe Melo ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Brezilya ekibi Fluminense, tecrübeli oyuncunun 18 yaşındaki oğlu Davi Melo ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

OĞLUYLA AYNI TAKIMDA OYNAYACAK

‍Brezilya ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Felipe Melo, oğluyla birlikte aynı takımda oynayabilecek.

GALATASARAY RAKAMLARI

2011 ile 2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Melo, sarı kırmızılı takımın formasıyla 154 maça çıktı. Brezilyalı 18 gol kaydederken, 12 de asist yaptı. 

 
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