Fedayi Aksoy'dan Türk futbolu için özel baskı

Türk futbolunda, Avrupa çapında gençler ve antrenörler yetişmesi için elinden geleni yapan, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim görevlisi Fedayi Aksoy, futbol dünyası için geliştirilmiş kitabının yeni baskısını çıkardı.Birçok genç yetiştiren ve tüm bilgilerini gelecek nesillere aktarmak isteyen TFF Futbol Eğitimcisi (TUDOR) ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim görevlisi Fedayi Aksoy, "Kuvvet, Sürat, Koordinasyon ve Dayanıklılık Drilleri Gelişmiş Baskı" kitabıyla futbolda bilinmeyen konuları detaylı şekilde anlattı.Yeni kitabında genç futbol adamlarına seslenen Fedayi Aksoy, şu ifadeleri kullandı."Futbol'a özgü kondisyonu planlama özel bilgi gerektiren ve birçok bilim disiplinini içinde barından kompleks bir yapıya sahiptir. Başarıya ulaşmış bir antrenman planı başarı reçetesi olarak görülmemelidir.Bu nedenle başarıya ulaşmış herhangi bir takımın programını alıp, takımınıza uygulamanız size başarı getirmez. Ne antrenman bilimci ne bir kondisyoner tanımadığı, görmediği, test etmediği ve çalışmadığı bir takım için bir program yapamaz. Çünkü her takım için antrenman planı özeldir.Kendine güvenen, bilimsel gerçekleri göz ardı etmeyen, bilgisini güncelleyerek antrenman programlarını zenginleştiren antrenörler, modem futbolun gereksinimlerini karşılar, böylece problem çözme yeteneğine de sahip olurlar.İşte bu kitap, bir futbol takımının planlama evrelerine daha fazla hakim olmanız amacıyla gerek teori gerek pratik olarak sorularınızın cevap bulacağı kaynak niteliğinde hazırlanmıştır. Her koşulda güncel bilimin ışığında en iyisini yapan olun..."