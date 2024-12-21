FC Rouen takımını Türk iş insanı Tarkan Ser satın aldı

Türk iş insanı Tarkan Ser Fransa'nın en köklü kulübü olan ve 1899'da kurulan FC Rouen takımını satın aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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FC Rouen takımını Türk iş insanı Tarkan Ser satın aldı
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21 Aralık 2024 23:24
Türk iş insanı Tarkan Ser Fransa'nın en köklü kulübü olan ve 1899'da kurulan FC Rouen takımını satın aldı.  Taraftarların maç öncesi "Merci Tarkan Ser" pankartı asarak Türk Bayraklarıyla teşekkür ederken "Turquie" diye tezahürat yapmaları dikkat çekti.

Önceki gün ise Fransa liginin istikrarlı takımı Lille ile yapılan kupa maçını mütevazi kadrosuna rağmen 1-0 kaybetti. Önemli olanın istikrarı sürdürmek olduğunu ve hakem hataları yüzünden mağlup olduklarını söyleyen Tarkan Ser "Ülke futbolumuzun kalınması için önce globalleşmek gerek. Fransa'daki yatırımlarımız arasında yer alan Fc Rouen takımının şu anda 20 bini aşkın taraftarı var. Hedefimiz Ligue 1'de mücadele etmek. Yetenekli ve dünya futbolunda izlenebilir kadro oluşturmak. Geçmişte bünyesinde çok yetenekli ve başarılı oyuncular yetiştiren FC Rouen takımını eski efsane günlerine getirmek ve alt yapıya önem vermek" dedi.

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