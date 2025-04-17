Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. hafta maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, sahasında Al Okhdood'u konuk etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
King Fahd'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Bu sonuçla birlikte Al Shabab'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Ligde puanını 50 puan yapan Al Shabab, 6. sırada yer aldı. Al Okhdood ise 25 puan ile 16. sırada yer buldu.
Gelecek hafta Al Shabab, Al Hilal deplasmanında olacak. Al Okhdood ise Al Kholood'a konuk olacak.
King Fahd'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Bu sonuçla birlikte Al Shabab'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Ligde puanını 50 puan yapan Al Shabab, 6. sırada yer aldı. Al Okhdood ise 25 puan ile 16. sırada yer buldu.
Gelecek hafta Al Shabab, Al Hilal deplasmanında olacak. Al Okhdood ise Al Kholood'a konuk olacak.